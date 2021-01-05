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Aktüel İsrail'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 8 binin üzerine çıktı
Aktüel

İsrail'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 8 binin üzerine çıktı

Son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 308 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:26:19 -
İsrail'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 8 binin üzerine çıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında eylül ayından bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 108 bin 755 test yapıldığı, bunlardan 8 bin 308'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu, Eylül 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısı da 451 bin 44'e yükseldi.

Son 24 saatte 14 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının da 3 bin 448'e çıktığı ifade edildi.

Hastalardan 764'ünün durumunun ağır olduğu, 391 bin 373 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı da 1 milyon 370 bine ulaştı.

- Aktif vaka sayısında sert yükseliş

İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 55 bin 312'ye çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovd-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.


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