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Aktüel İsrail, Sivasspor Kafilesi’ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi
Aktüel

İsrail, Sivasspor Kafilesi’ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi

Demir Grup Sivasspor kafilesi, uçağın içinde beklemeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 04:14:46 -
İsrail, Sivasspor Kafilesi’ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi

KUDÜS (AA) - İsrail’de mahsur kalan Demir Grup Sivasspor kafilesinin, uçağa bindiği ancak henüz İsrail’in uçağın kalkışına izin vermediği bildirildi.

AA’nın edindiği bilgiye göre, İsrailli yetkililerce başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bir müddet bekletilen Sivasspor kafilesinin uçağa ulaştığı, ancak İsrailli yetkililerin henüz uçağın kalkışına izin vermediği belirtildi.

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği olayın başından beri konuyu yakından takip ederek, sorunun çözülmesi için İsrail Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunuyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, kısa süre önce, "Sivasspor kafilesi Tel Aviv’de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30’da (TSİ 6:30) havalanacak." açıklamasını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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