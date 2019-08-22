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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da 2'si Harem-i Şerif görevlisi olmak üzere 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:08
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı Mescidi'nde görevli Harem-i Şerif korumalarından Bedr er-Recebi'nin yanı sıra 3 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Filistinlilerden 2'sinin kadın olduğuna dikkati çeken Dibs, ayrıca Mescid-i Aksa Koruma Amirliği Akşam Nöbeti Birim Başkanı Eşref Ebu Rumeyle'nin de sabah saatlerinde İsrail polisince ifadeye çağrıldığını ve sonrasında gözaltına alındığını aktardı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü, halen gözaltına tutulan Ebu Rumeyle'nin yarın mahkemeye çıkarılacağını dile getirdi.

Filistin'deki yerel kaynaklarına göre, İsrail polisi bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesinde 3 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:08
  1. Filistin
  2. Harem-i Şerif
  3. İsrail
  4. Mescid-i Aksa
  5. Anadolu Ajansı

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