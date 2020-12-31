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Aktüel İsrail ordusu, bu yıl Suriye'de 50 hedefe saldırı düzenlediğini itiraf etti
Aktüel

İsrail ordusu, bu yıl Suriye'de 50 hedefe saldırı düzenlediğini itiraf etti

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:16:33 -
İsrail ordusu, bu yıl Suriye'de 50 hedefe saldırı düzenlediğini itiraf etti

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, bu yıl Suriye'de 50 hedefe saldırı düzenlediğini açıklarken, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 277 Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail ordusunun yayınladığı yıllık raporda, 2020'de Suriye'de vurulan 50 hedefin büyük çoğunluğunun İran destekli gruplara ait olduğu belirtildi.

Bu yıl ayrıca, Lübnan Hizbullah'ının 2 saldırı girişimini engellendiği, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 176 roket atışı düzenlendiği ifade edildi.

Bu roketlerden 80'nin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, 90'nın da İsrail'de açık alana düştüğü kaydedildi.

- 2 bin 277 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusunun raporunda, bu yıl Batı Şeria'da çeşitli iddialarla 2 bin 277 Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.



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