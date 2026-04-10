İsrail-Lübnan görüşmelerinin nerede yapılacağı belli oldu

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail ile Lübnan heyetleri arasında gerçekleştirilecek doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington’da yapılacağı kesinleşti. Diplomatik temasın, ateşkes ve gerilimin düşürülmesine yönelik sürecin en önemli adımlarından biri olması bekleniyor.

İsrail ile Lübnan arasında yürütülen diplomatik süreçte önemli bir ayrıntı netlik kazandı. İki ülke heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta ABD’nin başkenti Washington’da yapılacağı bildirildi.

Bu gelişme, bölgede uzun süredir devam eden gerilim ve ateşkes tartışmaları açısından yeni bir diplomatik aşamaya geçildiğini gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin doğrudan görüşmelerin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirileceği bildirildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, ABD heyetine Lübnan Büyükelçisi Michel Issa başkanlık edecek, İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan'ı ise Büyükelçi Nada Hamadeh-Moawad temsil edecek.

