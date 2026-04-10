İsrail-Lübnan görüşmelerinin nerede yapılacağı belli oldu
İsrail ile Lübnan heyetleri arasında gerçekleştirilecek doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington’da yapılacağı kesinleşti. Diplomatik temasın, ateşkes ve gerilimin düşürülmesine yönelik sürecin en önemli adımlarından biri olması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin doğrudan görüşmelerin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirileceği bildirildi.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre, ABD heyetine Lübnan Büyükelçisi Michel Issa başkanlık edecek, İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan'ı ise Büyükelçi Nada Hamadeh-Moawad temsil edecek.