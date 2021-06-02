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Dünya İsrail karşıtı protestoda bir Yahudi, 'tekbir' çektirdi!
Dünya

İsrail karşıtı protestoda bir Yahudi, 'tekbir' çektirdi!

İngiltere'nin Bradford kentinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Protestoda bir Yahudi'nin kalabalığa 'tekbir' çektirmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 21:25:00 - 2021-06-02 21:36:22

yeniakit.com.tr

İngiltere’nin Bradford kentinde İsrail karşıtı gösterilerde elinde Filistin bayrağı bulunan bir Yahudi'nin kalabalığa ‘tekbir’ çektirdiği görüntüler dikkat çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısı

İşgalci İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik 10 Mayıs’ta başlattığı saldırılar, Hamas ile yapılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs’ta sona ermişti. Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yapılan İsrail saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

Filistin'e destek gösterisi

Ateşkesin ardından Filistinlilere insanlık dışı müdahalesini sürdüren İsrail’in saldırıları, dünyanın birçok yerinde protesto edildi. Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de karşı çıktığı saldırıların yankısı devam ediyor.

Yahudi 'tekbir' çektirdi

İngiltere’nin Bradford kentinde ellerinde Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukasını protesto etti. Gösteride bir Yahudinin sahneye çıkarak ‘Tekbir’ çektirmesi dikkat çekti.

Elinde Filistin bayrağını taşıyan Yahudi, karşısındaki topluluğa ‘Selamunaleyküm’ dedikten sonra ‘Allahuekber’ diyerek alandakilere ‘tekbir’ çektirdi.

 

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