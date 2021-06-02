İsrail istihbarat subayının esrarengiz ölümü!

Haaretz'in haberine göre, işgalci İsrail'de ismi açıklanmayan, hatta suçlamalar hakkında dahi bilgi verilmeyen bir istihbarat subayı, askeri gözaltı merkezinde, hayati açıdan ciddi bir durumda bulundu. Hastaneye kaldırılan şahsın öldüğü ifade edildi.

Askeri mahkemece yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri Askeri İstihbarat Kolordusu'ndan bir subay hakkında Eylül 2020'de askeri mahkemeye iddianame sunulduğu belirtilirken, "Subay, askeri mahkemenin kararıyla tutuklandı ve konuyla ilgili yasal süreç henüz karara bağlanmadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece, memurun bir askeri gözaltı merkezinde hayati durumu ciddi halde bulunduğu ve bir hastaneye nakledildiği, şahsın burada öldüğü belirtildi.

Yayın yasağı kararı!

Haberde, memurun kimliği, isnat edilen suçların niteliği ve iddianamenin içeriği ile ilgili, yayın yasağının getirildiği ve memurun davasında 'kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşılmaması' yönünde emir alındığı bildirildi.

Ayrıca, subayın ölümüne ilişkin olarak 'Ordu İç Soruşturma Birimleri' tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçlarının, incelenmek üzere askeri savcıya teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: star.com.tr