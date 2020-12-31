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Aktüel İsrail gazetesi: İsrailli turistler Dubai'de kaldıkları otellerin malzemelerini çalıyor
Aktüel

İsrail gazetesi: İsrailli turistler Dubai'de kaldıkları otellerin malzemelerini çalıyor

Yediot Ahronot gazetesi, İsrailli turistlerin kaldıkları odalardaki lamba, su ısıtıcısı ve havlu gibi malzemeleri çalarak yanlarında götürdüğünü aktardı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 00:01:54 -
İsrail gazetesi: İsrailli turistler Dubai'de kaldıkları otellerin malzemelerini çalıyor

KUDÜS (AA) - İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Duabi kentine ziyaret eden İsrailli turistlerin kaldıkları otellerdeki malzemeleri çaldığını yazdı.

Gazetenin Dubai'deki İsrailli bir iş adamına dayandırdığı haberde, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında uçuşların başlamasının üzerinden bir ay gibi bir süre geçmesine rağmen, İsrailli turistlerin Dubai'deki otellerden eşya çaldıklarına ilişkin dedikoduların gündeme geldiği belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen söz konusu iş adamı uzun yıllardır BAE ile ticaret yaptığını dile getirerek, "Geçen ay her zaman ki gibi kalacağım otele geldiğimde, İsrailli turistlerin otelden ayrılmadan önce valizlerinin arandığını görünce şok oldum." dedi.

Bu aramaların hırsızlık şüphesiyle yapıldığını ifade eden iş adamı, "Birçok İsrailli turistin valizlerinden havlu, su ısıtıcısı, lamba gibi malzemelerin çıktığına şahit oldum. Halbuki bu malzemelerin fiyatları oldukça düşük." diye konuştu.

Yine adı açıklanmayan Dubai'deki bir otel müdürü ise bugüne kadar çok sayıda farklı ülkelerden turisti görev yaptığı otelde ağırladıklarını dile getirirken, ziyaretçilerin odalarındaki eşyaları çaldığına ilk kez şahit olduğunu aktardı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

BAE'ye ait Flydubai firması kasım ayı sonunda Dubai ile Tel Aviv arasında direk uçuşlara başlamıştı.


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