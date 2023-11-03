İsrail-Filistin savaşı! İsrail'den tepki çeken Arapça paylaşım

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 28. gününde de devam ediyor.

İSRAİL'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

İsrail devletinin Arapça hesabı, "İsrail'in boyutu küçük ama kararlılığı güçlü" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, Filistin ve Suriye'nin Golan Tepeleri'ni kendi topraklarıymış gibi gösterdi. Birçok kullanıcı sözde haritaya tepki gösterirken, içlerinden biri, "Harita, tüm Filistin'i ve Golan'ı kapsıyor. Birleşmiş Milletler'deki resmi haritanız bile Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Golan'ı içermiyor; nihai sınırlarınızı bilmeden nasıl barış istiyorsunuz?" diye sordu.