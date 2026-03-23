İsrail devlet televizyonu açıkladı: Siyonist ordu çıkmazda: 50 yıllık mühimmatlara muhtaç kaldılar!

Haberde, İran’daki askeri üsleri hedef alan operasyonlarda kullanılan bu mühimmatların yaklaşık 50 yıllık olduğu ve isabet oranlarının oldukça düşük olduğu belirtildi.

"Tasarruf" Değil, Çaresizlik İtirafı

Her ne kadar bu durum "maliyet düşürme ve stok eritme" kılıfıyla sunulsa da, askeri uzmanlar bu durumu Siyonist rejimin modern silah stoklarının İran’ın direnci karşısında yetersiz kaldığının bir kanıtı olarak yorumluyor.

Kanlı Bilanço: Şehit Sayısı Bini Aştı

28 Şubat’ta başlayan operasyonlarla bölgeyi ateşe veren ABD-İsrail şer ittifakı, sivil yerleşim yerlerini ve devlet kademelerini hedef almayı sürdürüyor. İranlı yetkililerden alınan bilgilere göre:

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1.000'i geçti.

geçti. Yaralı sayısı 17 bini aşmış durumda.



Bölge Üsleri Ateş Hattında

İran, kendi topraklarına yönelik bu saldırılara sessiz kalmayarak misilleme operasyonlarını genişletti. İsrail’in yanı sıra, ABD üslerine ev sahipliği yapan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki stratejik hedefler İran füzelerinin menziline girdi. Tahran yönetimi, işgalcilere lojistik destek sağlayan her noktanın meşru hedef olduğunu bir kez daha ilan etti.

Müzakere masası devrilirken, Siyonist rejimin 50 yıllık mühimmatlarla yürüttüğü bu operasyonun, sahadaki dengeleri İran lehine değiştirebileceği konuşuluyor.