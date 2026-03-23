İsrail devlet televizyonu açıkladı: Siyonist ordu çıkmazda: 50 yıllık mühimmatlara muhtaç kaldılar!
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar 24. gününe girerken, işgal ordusunun içine düştüğü lojistik kriz de ifşa oldu. İsrail devlet televizyonu KAN’ın geçtiği habere göre, modern mühimmat stokları tükenme noktasına gelen işgal ordusu, depolarda yarım asırdır bekleyen eski ve isabetsiz mühimmatları kullanmaya başladı.
Haberde, İran’daki askeri üsleri hedef alan operasyonlarda kullanılan bu mühimmatların yaklaşık 50 yıllık olduğu ve isabet oranlarının oldukça düşük olduğu belirtildi.
"Tasarruf" Değil, Çaresizlik İtirafı
Her ne kadar bu durum "maliyet düşürme ve stok eritme" kılıfıyla sunulsa da, askeri uzmanlar bu durumu Siyonist rejimin modern silah stoklarının İran’ın direnci karşısında yetersiz kaldığının bir kanıtı olarak yorumluyor.
Kanlı Bilanço: Şehit Sayısı Bini Aştı
28 Şubat’ta başlayan operasyonlarla bölgeyi ateşe veren ABD-İsrail şer ittifakı, sivil yerleşim yerlerini ve devlet kademelerini hedef almayı sürdürüyor. İranlı yetkililerden alınan bilgilere göre:
Bölge Üsleri Ateş Hattında
İran, kendi topraklarına yönelik bu saldırılara sessiz kalmayarak misilleme operasyonlarını genişletti. İsrail’in yanı sıra, ABD üslerine ev sahipliği yapan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki stratejik hedefler İran füzelerinin menziline girdi. Tahran yönetimi, işgalcilere lojistik destek sağlayan her noktanın meşru hedef olduğunu bir kez daha ilan etti.
Müzakere masası devrilirken, Siyonist rejimin 50 yıllık mühimmatlarla yürüttüğü bu operasyonun, sahadaki dengeleri İran lehine değiştirebileceği konuşuluyor.