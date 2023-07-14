  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail Başbakanı Netanyahu çok üzgün! Her an görevden alınabilir! Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız
Gündem

İsrail Başbakanı Netanyahu çok üzgün! Her an görevden alınabilir! Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız

Yeniakit Publisher
2023-07-14 08:36:00 -
İsrail Başbakanı Netanyahu çok üzgün! Her an görevden alınabilir! Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması için sunulan dilekçe, Yüksek Mahkeme tarafından değerlendirilmek üzere kabul edildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, çıkar çatışması anlaşmasının ihlali gerekçe gösterilerek Binyamin Netanyahu'nun başbakanlıktan alınmasının talep edildiği bir dilekçeyi değerlendirmek üzere oturum düzenleyeceğini açıkladı.

Yargıç Ruth Ronnen, talebin bir yargı heyeti tarafından yakın zamanda incelenmesine karar verdi, söz konusu heyetin ne zaman toplanacağı ise bildirilmedi.

Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan, aralarında eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'un da bulunduğu 'Demokratik Siper' adlı bir grup aktivist tarafından sunulan dilekçede Netanyahu'nun Yüksek Mahkeme ile yaptığı çıkar çatışması anlaşmasını ihlal ettiği savunuluyor.

Başbakan Netanyahu'nun 2020'de Yüksek Mahkeme Başkanı ile imzaladığı çıkar çatışması anlaşması, hakkında devam eden yolsuzluk davalarına etki edebileceği gerekçesiyle yasama meselelerine karışmama taahhüdünü içeriyor.

Buna karşın Netanyahu geçen aylarda tartışmalı yargı düzenlemesine müdahil olacağına yönelik açıklamalar yapmış, bunun üzerine Başsavcı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın ifadelerinin ve yasamaya daha fazla müdahalesinin yasa dışı olduğu ve çıkar çatışması anlaşmasını ihlal ettiği değerlendirmesinde bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Netanyahu'nun yolsuzluk davası

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, siyasi ve toplumsal muhalefetin demokrasiye darbe olarak değerlendirdiği düzenlemeyi, ülke genelinde aylardır devam eden kitlesel protestolara ve grevlere rağmen Meclis'ten geçirmekte ısrar ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görevden azledilebilir

İsrail Başsavcılığı, 2019'da Başbakan Netanyahu'yu rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçlamıştı.

Netanyahu hakkındaki dava hala Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesinde görülüyor.

İsrail yasalarına göre Yüksek Mahkeme resmi şekilde suçlamadığı sürece başbakanın istifa etmesi gerekmiyor ancak bu durum İsrail'de 4 senede art arda 5 seçim yapılmasına yol açtı.

Son seçimler Netanyahu'yu 2022'nin son günlerinde İsrail tarihinin en sağcı hükümeti olarak nitelendirilen kabinenin başında yeniden iktidara taşımıştı.

Cenin'de masum Filistinlilerin katledilmesine ses etmemişti! Kılıçdaroğlu'ndan Netenyahu'ya başsağlığı mektubu
Cenin'de masum Filistinlilerin katledilmesine ses etmemişti! Kılıçdaroğlu'ndan Netenyahu'ya başsağlığı mektubu

Siyaset

Cenin'de masum Filistinlilerin katledilmesine ses etmemişti! Kılıçdaroğlu'ndan Netenyahu'ya başsağlığı mektubu

Zalimlerin Başbakanı Netenyahu Müslümanlara böyle meydan okudu!
Zalimlerin Başbakanı Netenyahu Müslümanlara böyle meydan okudu!

Dünya

Zalimlerin Başbakanı Netenyahu Müslümanlara böyle meydan okudu!

Netenyahu kana susamış! Operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi
Netenyahu kana susamış! Operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi

Dünya

Netenyahu kana susamış! Operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23