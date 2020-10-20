İsrafı önlemek için vatandaşlardan 'söz vermesi' istenecek

Yarın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla "Gıdayı Koru Sofranı Koru" kampanyasının etkinliğini artırmak için vatandaşlardan "sofranasahipcik.com" sitesine girilerek "söz vermeleri" istenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile işbirliği içinde gıda kaybı ve israfı konusunda kampanyayı hayata geçirdiği belirtildi.

Dünyada 821 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon gencin obezite sorunu yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, dünyada üretilen gıdanın her yıl üçte birinin kaybolup israf edildiğinin altı çizilirken, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda israf oluyor. Gıdanın yaklaşık yüzde 2'sini israfa göndermeyi bırakırsak bu 10 milyar lira anlamına geliyor ve 360 ​​bin ailenin 1 yıllık asgari geçimini karşılıyor.

Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek tanıtım etkinliği ile 'sofranasahipcik.com' internet sitesine girilecek ve vatandaşlardan yiyecekleri korumak ve sofrayı korumak için 'söz vermeleri' istenecek. Böylelikle milyonlarca insanı gıda israfı konusunda bilinçlendirmek hedefleniyor. "