  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Isparta'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:56:02 -
Isparta'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

ISPARTA (AA) - Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ergün Güngör'ün kullandığı 06 DR 69 00 plakalı otomobil, Isparta- Eğirdir kara yolu İrfando mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Güngör ile yanındaki Leman Güngör ve Pakize Yorulmaz ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ergün ile Leman Güngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı