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Aktüel Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Aktüel

Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:10:40 -
Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

ISPARTA (AA) - Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü öne sürülen 23 yaşındaki kadının, katil zanlısıyla son görüntüleri ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Gamze Esgicioğlu'nun erkek arkadaşı H.B ile marketin önüne gelmesi, kadının marketten alışveriş yapması, H.B'nin köpeğiyle geri gelmesi yer alıyor.

Bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu (23), Isparta Anadolu Mahallesi'ndeki evinde dün bıçakla öldürülmüş halde bulunmuş, Esgicioğlu'nun karşı dairesinde oturan 4 şüpheli gözaltına alınmış, H.B. tutuklanmıştı.

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