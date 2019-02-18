0553 313 94 23

İspanyollar yazdı! Güneş'in yerine o geçiyor

İspanyollar, A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmesi an meselesi olan Şenol Güneş'in yerine geçecek ismi yazdı. AS gazetesine göre, Güneş'in yerine Guti geçecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:43
İspanyollar yazdı! Güneş'in yerine o geçiyor

Sezon sonunda Milli Takım’a gitmesi beklenen Şenol Güneş’in yerine Beşiktaş dışarıdan bir hoca getirmeyecek. İspanyollara göre, Beşiktaş yönetiminin Guti hakkındaki görüşü olumlu.

Süper Lig'de zirve yarışını devam ettiren Beşiktaş'ta Şenol Güneş’ten sonra kimin teknik direktör olacağı, bugünlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor. TFF yönetimiyle görüşmeler yaptığını doğrulayan Şenol Güneş’in, sezon sonu gelmeden ayrılma ihtimali de var. Beşiktaş yönetiminin ise bu konuda B Planı’nın Guti olduğu iddia edildi.

İspanyollar yazdı

İspanyol basını, sezon başında Şenol Güneş’in yardımcısı olarak göreve gelen İspanyol teknik adamın, göreve devam etmesinin en güçlü ihtimal haline geldiğini savundu. İspanyollar bu konuda Beşiktaş yönetimiyle Guti arasında yapılan görüşmelerin olumlu olduğunu da bildirdi.

Alternatifler var

Julen Lopetegui’nin sezon başında Real Madrid’te başarısız olması ve gönderilmesinin ardından Guti Hernandez’in ismi teknik direktör adayları arasında geçmiş ancak bu proje gerçekleşmemişti.

Orman sıcak bakıyor

As Gazetesi, “Güneş’in gidişinden sonra ikinci koç olan Guti’nin yükselme şansı var. Başkan Fikret Orman da kulübün karakterini bilen Guti hakkında olumlu düşünüyor. Real Madrid’in alt kategorilerinde bu potansiyelinin olduğunu gösterdi” yorumu yaptı.

Guti’nin gelmesi halinde İspanya’dan yetenekli oyuncular getirebileceği de vurgulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:43
  1. Şenol Güneş
  2. Guti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep’te trafik kazası: 2 yaralı
    1. Gaziantep’te trafik kazası: 2 yaralı
    2. Kişilere ’Önce ailene yetiş’ uyarısı
    3. IKBY Parlamentosu Başkan..
    4. PAÜ’de öğrenim gören yabancı..
    5. İsrail'den skandal karar! Mescid-i..
    6. Sokak satıcılarına 12 yıl 13 ay hapis..
    7. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat..
    8. İnegölspor play-off’u sonuna kadar..
    9. Açe Savaşı’nın sosyolojik etkileri..
    10. Afrin’de görevli uzman onbaşı şehit..
    11. AK Parti vekilleri Bakan Yardımcısı..
    12. Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu
    13. Alinur Aktaş: "Algıyla belediyecilik..
    14. Poşet üretimi yüzde 50 azaldı
    15. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    16. Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı..
    17. "Takımımız Kadıköy'de iki puan..
    18. Hilmi Kulluk: “Kadıköy’de iki puan..
    19. ‘GetirYemek’ hizmete açıldı
    20. İran'dan AB'ye "sabrımızın sınırı var"..
    21. Osman Güder seçim çalışmalarını..
    22. İsrail polisi işgal altındaki Doğu..
    23. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    24. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    25. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    26. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    27. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    28. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    29. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    30. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!