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İspanyol basınından flaş iddia: Cocu'nun yerine Carvalhal

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun koltuğunun çok tartışıldığı bir ortamda Portekiz'den gelen iddia kafaları karıştırdı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:49
İspanyol basınından flaş iddia: Cocu'nun yerine Carvalhal

İspanyol basınında çıkan haberlere göre son olarak Swansea'yi çalıştıran Carlos Carvalhal'ın Türkiye'ye dönme hazırlığı yaptığı, 52 yaşındaki çalıştırıcının F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüştüğü iddia edildi.

Sports TV'de yayımlanan programda Portekiz takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri incelenirken, yorumculardan Pedro Sousa, aldığı bir duyumu paylaştı.

Sousa, "Türkiye ile ilgili bir de dedikodu paylaşayım. Carvalhal en son İstanbul'a gittiğinde, Fenerbahçe'nin sportif direktörüyle görüşmüş.

Sportif direktör, hem Türkiye'yi tanıdığı hem de Premier Lig tecrübesi olduğu için Carvalhal'ı takımın başına geçirmek istiyormuş" diye konuştu.

(Fotomaç)

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:49
  1. İstanbul
  2. Damien Comolli
  3. Carlos Carvalhal
  4. Fenrbahçe

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