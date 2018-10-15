İspanyol basını, Arda Turan'ı adeta yerden yere vurdu

İspanya'da Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport gazetesinde Arda Turan'la ilgili oldukça sert bir yazı kaleme alındı. Yazar Toni Frieros imzası taşıyan yazıda Arda Turan'ın Barcelona'dan 1 Euro bile para almaması ve Başakşehir tarafından da hemen kovulması gerektiği ifade edildi.

"Empati, uyum, performans: sıfır, sıfır, sıfır"

Frieros, "Barcelona ne yazık ki parmaklarını Arda Turan'a kaptırdı. Son dönemlerin en kötü transferi. Bu Barcelona'nın suçu değildi. Tüm sorumluluk Arda Turan'ın. Barcelona'yı tüm dünyayı alt edebileceği bir yer değil; zengin bir İstanbul mahallesi olarak gördü ve kendini iyi bir hayat yaşamaya adadı. Sıfır empati, sıfır uyum ve sıfır performans. İspanya'da 4 yıl yaşayıp tek kelime İspanyolca konuşamıyordu." sözleriyle başladığı yazısını şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse onu istemiyordu"

"Öyle bir duruma geldi ki, Barcelona onunla ne yapacağını bilemez haldeydi. Hiçbir büyük takım onu transfer etmek için, Barcelona'da yarattığı ekonomik yıkımı telafi edecek bir para ödemek istemiyordu. Türkiye'deki büyük takımlar bile onu istemedi ve sonunda Başakşehir gibi daha küçük bir takıma kiralandı. Barcelona bir süreliğine milyon dolarlarını kurtarmıştı."

İspanyol Basını, Arda Turan'ı Yerden Yere Vurdu: Kariyerini Kanalizasyona Attı 20 dakika önce

İspanyol basını, barda kavgaya karışan Arda Turan hakkında "Şimdi Başakşehir'in yapması gereken Arda'yı hemen kovmak olmalı. Kötü karakterli milyoner Arda, yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı." yazdı.

İspanyol Basını, Arda Turan'ı Yerden Yere Vurdu: Kariyerini Kanalizasyona Attı, System.String[]

İspanya'da Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport gazetesinde Arda Turan'la ilgili oldukça sert bir yazı kaleme alındı. Yazar Toni Frieros imzası taşıyan yazıda Arda Turan'ın Barcelona'dan 1 Euro bile para almaması ve Başakşehir tarafından da hemen kovulması gerektiği ifade edildi.

"Empati, uyum, performans: sıfır, sıfır, sıfır"

Frieros, "Barcelona ne yazık ki parmaklarını Arda Turan'a kaptırdı. Son dönemlerin en kötü transferi. Bu Barcelona'nın suçu değildi. Tüm sorumluluk Arda Turan'ın. Barcelona'yı tüm dünyayı alt edebileceği bir yer değil; zengin bir İstanbul mahallesi olarak gördü ve kendini iyi bir hayat yaşamaya adadı. Sıfır empati, sıfır uyum ve sıfır performans. İspanya'da 4 yıl yaşayıp tek kelime İspanyolca konuşamıyordu." sözleriyle başladığı yazısını şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse onu istemiyordu"

"Öyle bir duruma geldi ki, Barcelona onunla ne yapacağını bilemez haldeydi. Hiçbir büyük takım onu transfer etmek için, Barcelona'da yarattığı ekonomik yıkımı telafi edecek bir para ödemek istemiyordu. Türkiye'deki büyük takımlar bile onu istemedi ve sonunda Başakşehir gibi daha küçük bir takıma kiralandı. Barcelona bir süreliğine milyon dolarlarını kurtarmıştı."

"Türkiye'de kariyerini toprağa gömdü"

"Türkiye'ye dönen Arda Turan, kariyerini yeniden yükseltmek yerine kendisini bir futbolcu olarak toprağa gömdü. Milli Takım'dan da gönderildi çünkü bir 'emekçi' olmayı kabul etmiyordu artık ve veteran bir gazeteciye saldırıp, küfür etti."

"Önce hakeme, sonra şarkıcıya saldırdı"

"Geçen yıl bir hakeme saldırdı ve 16 maç ceza aldı. Son olarak da bir kaç gün önce, 8 aylık hamile eşini üzecek bir şekilde barda, bir şarkıcıya saldırı sahneledi. Ve Türkiye'de gerilim altında bir tartışma başlattı."

"Kötü karakterli bir milyoner"

"Şimdi Başakşehir'in yapması gereken Arda Turan'ı hemen kovmak olmalı. Eğer Barcelona da ona 1 Euro bile ödüyorsa hemen bundan vazgeçmeli. Kötü karakterli milyoner Arda Turan, yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı..."

(Sabah)