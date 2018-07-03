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'İspanya'yı elersek kadın elbisesi giyeceğim' demişti! Sözünü tuttu

2018 Dünya Kupası'nda "İspanya'yı elersek kadın elbisesi giyeceğim." diyen Rus radyo sunucusu, ülkesi galip gelince sözünü tuttu.

03 Temmuz 2018 Salı 13:40
'İspanya'yı elersek kadın elbisesi giyeceğim' demişti! Sözünü tuttu

Rusya Milli Takımının FIFA 2018 Dünya Kupası'nda İspanya ile yaptığı maçta galip gelmesi halinde işe elbiseyle gideceğini söyleyen Rus radyo sunucusu Aleksandr Sofronov dediğini yaptı. Sofronov, Rusya'nın İspanya'yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından işe elbiseyle gitti.

Daha önce Rusların destek için bıyık bırakmasına vesile olan Rusya milli takımı bu kez de İspanya ile Moskova'da yaptığı maçta çeyrek finale yükselerek Rus radyo sunucusu Sofronov'a elbise giydirdi.

SÖZÜNÜ TUTTU, YAVRUAĞZI ELBİSE GİYDİ

Rus taraftarlar milli takıma destek vermek için antrenör Stanislav Çerçesov'unki gibi bıyık bırakıyodu. Maçın Rusya'nın zaferiyle sonuçlanması halinde işe elbiseyle gideceğini söyleyen Sofronov, sözünü tuttu. İşe yavruağzı bir elbiseyle gitti.

"BAŞKA NE SÖZ VERSEM?" DİYE SORDU

Instagram'dan fotoğraflarını paylaşan Sofronov takipçilerini de gülümsetti. Sofronov paylaşımında "Hırvastistan'ı yenmemiz halinde ne sözü versem?" ifadesini kullandı.

Rusya cumartesi günü Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 13:40
  1. Rusya
  2. Hırvatistan
  3. İspanya
  4. Aleksandr Sofronov

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