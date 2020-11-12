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Aktüel İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 356 kişi öldü
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 356 kişi öldü

Portekiz'de Kovid-19'dan son 24 saatte 78 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 839 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:59:15 -
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 356 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 356 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 511 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 356 oldu.

Bakanlık, son 7 günde 1295 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 40 bin 461'e çıktığını duyurdu.

Ayrıca dün 1 milyon 417 bin 709 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 19 bin 511 artışla 1 milyon 437 bin 220'ye ulaştığı kaydedildi.

Salgınla ilgili günlük basın toplantısında konuşan, Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, "İspanya'daki durum zor olmaya devam ediyor." dedi.

İspanya'da her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının halen 500'ün üzerinde olduğunun altını çizen Simon, "Son günlerde yeni vaka sayılarındaki artışın kontrol altına alındığı, hatta bazı özerk yönetimlerde düşüşlerin olduğu doğrudur. Ama bu kimseyi yanıltmasın." uyarısında bulundu.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da özerk bölgelere göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmaları, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 839 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 181'e, toplam vaka sayısı da 198 bin 11'e çıktı.

Portekiz'de hafta başından itibaren uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.


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