İspanya'da gündem oldu! Vedat Muriqi'ten bir ilk

Vedat Muriqi, Real Mallarco formasıyla ilk maçında tüm dikkatleri üzerine çekti. Kosovalı golcü, İspanya Kral Kupası'nda oynanan Vallecano maçında hava toplarındaki başarısıyla adından söz ettirdi.

Akşam'ın haberine göre, Vedat Muriqi, Real Mallarco'yla ilk maçında ilginç bir istatistiğe imza attı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, Vallecano maçında çıktığı 22 hava topunun 15'inde başarılı oldu. Bu sezon hiçbir La Liga oyuncusu bunu başaramamıştı.

Lazio'dan Real Mallorca'ya sezon sonuna kadar kiralanan Vedat Muriqi, İspanyol ekibinin formasıyla verdiği ilk demeçte İtalyan taraftarlara seslenmiş, "Bana inanan ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarları, bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm. Ben ve ailem, bize burayı, Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle" ifadelerini kullanmıştı.