Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İspanya'da Emre Mor depremi!

İspanyol ekibi Celta Vigo'da teknik direktör Juan Carlos Unzue, Emre Mor'u bu sezon ikinci kez kadro dışı bıraktı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:07
İspanya'da Emre Mor depremi!

Celta Vigo'da işler Emre Mor için iyi gitmiyor.

Emre Mor'un kadro dışı bırakılmasının sebebi olarak ise yine disiplinsiz davranışları gösterildi. Emre'nin antrenmanda disiplinsiz hareketler yaptığı ve bir pozisyonda takım arkadaşını ciddi şekilde sakatlayabilecek faul yapmasının ardından kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

İKİNCİ KEZ KADRO DIŞI!

Milli futbolcu, Nisan ayında da Unzue tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Unzue, kadro dışı bırakma kararının disiplinsiz hareketler olduğunu ve Emre'nin antrenmanlara geç geldiğini, takım arkadaşlarına saygısızlık yaptığını söylemişti. Emre ise ardından sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı paylaşmıştı.

ÖZÜR DİLEYİP AFFEDİLMİŞTİ AMA...

20 yaşındaki futbolcu, ilk kadro dışı kaldığı dönemin ardından "Takım arkadaşlarıma yardım edemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşıyorum ancak bunun tek suçlusu benim. Bir profesyonel olarak antrenmana geç kalmamalıydım. Bu durum bir daha kesinlikle yaşanmayacak ve yeniden kadroya girebilmek için her şeyi deneyeceğim." sözlerini kullanmıştı.

Bir kez daha kadro dışı kalan Emre Mor'un sezon sonuna kadar Celta Vigo forması giymesi beklenmiyor. Türk yıldız, bu sezon La Liga'da 23 kez Celta formasını giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:07
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim ama...
    1. Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim..
    2. Dünyanın gözü bu akşam Kadıköy'de olacak
    3. İspanya'da Emre Mor depremi!
    4. Ortadoğu yeniden karışacak! Merzuk:..
    5. Mezar başında ağlayan kızın gizemini..
    6. Rakamlar açıklandı, dolar rekor kırdı!
    7. Erzurum'da salyangozu andıran kaya..
    8. Dünya devi Serdar Aziz'e kancayı taktı
    9. Meksika'da şiddet olayları 11 bin..
    10. Kuzey Kore, üç tutuklu Amerika..
    11. Kılıçdaroğlu, başdanışmanlarını..
    12. İran'a darbe üstüne darbe!
    13. 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil:..
    14. Petrolün varili 73 doların üzerinde..
    15. Tetiği çektiler! İran'ı kuşatma başladı
    16. Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye..
    17. Bu fotoğraf Şırnak'ta çekildi!..
    18. Demba Ba koptu geliyor! 1+1 yıllık..
    19. Muhalefetin ittifakıyla ilgili yeni..
    20. 2023 vizyonu için Güney Kore ile iş..
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...