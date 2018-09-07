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İspanya Milli Takımı'na cep telefonu yasağına

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, futbolculara cep telefonu kullanımının da aralarında olduğu bir çok yasak getirdi.

07 Eylül 2018 Cuma 10:50
İspanya Milli Takımı'na cep telefonu yasağına

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, oyunculara aralarında yemek sırasında cep telefonu yasağının da olduğu yeni kurallar getirdi. 

İspanya'da Enrique dönemi sadece sahada değil, saha dışında da değişiklikle başladı. Yeni takımda aralarında Barcelona'dan Jordi Alba ve Atletico Madrid'den Koke'nin de olduğu bazı oyunculara yer vermeyen Enrique, eski başarılı günlere dönebilmek için futbolcuların davranışlarını da düzenleyen bazı kararlar aldı. 

FAZLA VİDEO OYUN OYNAMAK YASAK

İspanya basınında yer alan haberlere göre, teknik adam ilk olarak oyuncuların yemek sırasında cep telefonu kullanmasını yasakladı. Antrenman sonrası verilen serbest zamanı da kaldıran Enrique, ayrıca oyuncuları çok fazla iskambil ve video oyun oynamamaları konusunda da uyardı. 

Getirilen diğer bir uygulama da, futbolcuların maçlar arasında aile üyeleri ya da yakınlarıyla görüşmelerinin kaldırılması oldu.  

Oyunculardan Isco, yeni kurallardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Her zaman biraz disiplinli olmak iyidir." dedi. Yemek sırasında cep telefonu yasağınını da iyi bulan Isco, "Çoğu zaman takım arkadaşlarımızla iletişim kurmak ve konuşmak yerine cihazlara odaklanıyoruz." ifadesini kullandı. 

Enrique'nin takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde cumartesi İngiltere ile karşılaşacak.  

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:50
  1. Luis Enrique
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