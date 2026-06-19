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Ekonomi İSO 500 Listesi açıklandı Gedik Piliç devler liginde 115. sırada yer aldı
Ekonomi

İSO 500 Listesi açıklandı Gedik Piliç devler liginde 115. sırada yer aldı

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İSO 500 Listesi açıklandı Gedik Piliç devler liginde 115. sırada yer aldı

Türkiye'nin önde gelen entegre kanatlı et üreticilerinden Gedik Piliç, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında 115'inci sırada yer alarak üretim gücünü ve sürdürülebilir büyüme perspektifini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin lider entegre kanatlı et üreticilerinden Gedik Piliç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında 115'inci sırada yer alarak Türk sanayisinin en büyük kuruluşları arasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. İSO tarafından 1968 yılından bu yana gerçekleştirilen ve Türkiye sanayisinin en kapsamlı referans çalışmaları arasında gösterilen araştırma, şirketlerin üretimden satış performanslarını esas alarak hazırlanıyor.

Gedik Piliç; üretim gücü, ihracat başarısı, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve yenilikçi yatırımlarıyla sektöründeki öncü konumunu sürdürürken, Türkiye ekonomisine ve istihdamına sağladığı katkıyı da her geçen yıl artırmaya devam ediyor.

 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gedik Piliç Genel Müdür Yardımcısı Nihat Özbey, "İSO 500 listesinde bir kez daha yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı; çalışanlarımızın özverili emeğinin, iş ortaklarımızın güveninin ve üretime olan kararlılığımızın bir sonucudur. Ülkemiz ekonomisine değer katmaya, kaliteli ve güvenilir üretim anlayışımızla büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gedik Piliç, ileri teknolojiye dayalı üretim altyapısı, yüksek kalite standartları ve ihracat odaklı büyüme vizyonuyla hem sektörüne hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek.

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