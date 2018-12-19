İsmini yönetime verdi! İşte Ersun Yanal'ın istediği golcü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin transfer edilmesini istedi.



Ersun Yanal’ın verdiği raporda, “golcü aramak için uzaklara gitmeye, riske girmeye gerek olmadığı” yazdığı bildirildi. Tecrübeli teknik adam, Mbaye Diagne’nin alınması durumunda Anadolu yakasından Avrupa yakasına sadece kramponlarını alarak geleceğini, evini bile değiştirmesine gerek olmadığı notunu düştü. Mbaye Diagne’yi almaları durumunda ikinci yarıda bitiricilik konusunda yaşadıkları sıkıntıların üzerinde gelebilecekleri raporunu düştü.

(FOTOSPOR)