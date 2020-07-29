İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca' iyileşti mi?

Nakşibendi Tarikatının Halidiye Kolu İsmailağa Şubesi’nin Şeyhi Mahmud (Ustaosmanoğlu) Efendi Hazretleri'nin hastanedeki tedavi süreci tamamlandı.

Nakşibendi Tarikatının Halidiye Kolu İsmailağa Şubesi’nin Şeyhi Mahmud (Ustaosmanoğlu) Efendi Hazretleri'nin hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığı, tedavisine evde devam edileceği bildirildi.

İsmailağa Cemaati'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili "Emeği geçen doktorlarımıza ve hizmet eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, dualarımızı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu Trabzon'a bağlı Of ilçesinin Tavşanlı köyünde 1929 yılında doğmuştur. Çocukluk döneminde çevre köylerdeki imamlardan eğitim alan Ustaosmanoğlu, 10 yaşına geldiğinde kendi köyünde imamlık yapmaya başlamıştır. Babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım'ın hocalığı ile hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşık Kutlu Hoca'dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Hoca Abdülvehhab Efendi'den Arapça okudu. Fıkıh, tefsir, hadis gibi dini bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı.

Henüz askerlik yaşına gelmeden köyünde dersler vermeye başladı. 1951 yılında Sivas'ın Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 16 yaşında teyzesinin kızı Zehra ile evlendi. Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu bulunuyor. İstanbul'da yaşayan Ustaosmanoğlu, 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet' ödülü verildi. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.