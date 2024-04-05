İsmail Nacar’dan sokak uyarısı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Yeniden Refah Partisi’ne dikkati çeken Nacar, şunları dile getirdi: “Hikmet Çetin gibi isimler ile bazı eski askerlerin de bulunduğu lobi, Erdoğan’ın tasfiyesi için erken seçim stratejisi belirlemeye başlamışlar. ABD ve İsrail lobisinin de desteklediği bu stratejistlerin yapacakları ilk iş muhalefetteki partilere yeniden bir çekidüzen vermek olacak. Bu çerçeveden hareketle Millî Görüş geleneğinden gelen partiler Fatih Erbakan’ın liderliğinden bir araya getirilecek. DEM Partisini de biraz yumuşatıp, STK’lar devreye sokularak, başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere hukuk bahanesiyle halkı meydanlara çağıracaklar. Erken seçim çağrılarını siyasiler değil meydanlarda toplayacakları kalabalıklara söyletecekler. Umarım Fatih Erbakan 28 Şubat sürecinde daha da yakından tanıdığım bu gayri milli lobinin oyununa gelmez.”