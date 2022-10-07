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Medya İsmail İncekara kimdir hastalığı neydi? İsmail İncekara cenaze töreni ne zaman?
Medya

İsmail İncekara kimdir hastalığı neydi? İsmail İncekara cenaze töreni ne zaman?

Oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti. Pek çok kişi İsmail İncekara'nın kim olduğunu, oynadığı dizileri araştırıyor. Peki, İsmail İncekara kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2022-10-07 09:16:00 -
İsmail İncekara kimdir hastalığı neydi? İsmail İncekara cenaze töreni ne zaman?

Kurtlar Vadisi dizisinde İplikçi Nedim rolüyle bilinen İsmail İncekara hayatını kaybetti. Peki, İsmail İncekara kim?

İsmail İncekara kimdir hastalığı neydi? İsmail İncekara cenaze töreni ne zaman?

72 yaşında hayatını kaybeden oyuncuyla ilgili acı haberi Zafer Algöz duyurdu. Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" paylaşımında bulundu. İncekara'nın cenaze törenine ilişkin henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

İsmail İncekara 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

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