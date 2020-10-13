  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Çataklı'dan PKK provokasyonuna cevap
Gündem

İsmail Çataklı'dan PKK provokasyonuna cevap

İstanbul'da Kürtçe tiyatronun engellendiğine yönelik provokasyonlar sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 22:39:00 - 2020-10-13 22:46:29
İsmail Çataklı'dan PKK provokasyonuna cevap

İstanbul'da Kürtçe tiyatroya izin verilmiyor diyerek başta terör sevici HDP ve provokasyon yapanlara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından cevap verdi.

Çataklı'nın açıklaması şöyle:

Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kürtçe tiyatrosu PKK propagandası yapıldığı için Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklanması istendi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı kararı İBB'ye iletince oyun iptal edildi.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yasağın ardından bir açıklama yaptı. sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'BERU' tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" dedi

HDP karıştırmak için harekete geçti

PKK propagandasına izin verilmemesi nedeniyle terör sevici HDP sosyal medyada propaganda faaliyeti yaparak, Kürtçe'nin engellendiği yalanını ortaya attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’
Gündem

‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’

Azerbaycan'ın Ermenistan’ın küstah saldırılarına karşı kullandığı Türk sistemlerin başarısı tüm dünyada ilgi görüyor. Savunma Politikası Ana..
72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye kararını duyurdu
Teknoloji

72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye kararını duyurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 72 saat süre verdiği sosyal medya platformu Spotify, Türkiye'de ofis açmaya karar verdi.
Ermenistan rezilliklere doymuyor
Gündem

Ermenistan rezilliklere doymuyor

Ermenistan propagandacılarının 'Hadrut, Ermenistan kontrolünde' iddialarına, Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle Hadrut merkezden yayınladı..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay