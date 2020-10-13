İsmail Çataklı'dan PKK provokasyonuna cevap

İstanbul'da Kürtçe tiyatroya izin verilmiyor diyerek başta terör sevici HDP ve provokasyon yapanlara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından cevap verdi.

Çataklı'nın açıklaması şöyle:

Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kürtçe tiyatrosu PKK propagandası yapıldığı için Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklanması istendi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı kararı İBB'ye iletince oyun iptal edildi.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yasağın ardından bir açıklama yaptı. sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'BERU' tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" dedi

HDP karıştırmak için harekete geçti

PKK propagandasına izin verilmemesi nedeniyle terör sevici HDP sosyal medyada propaganda faaliyeti yaparak, Kürtçe'nin engellendiği yalanını ortaya attı.