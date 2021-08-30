İslam Memiş, 'Yavaş yavaş vakit geldi' diyerek kritik uyarıyı yaptı

İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla altın ve dolar piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Yatırımcılara uyarılarda bulunan Memiş, dolara yüzde 50 yatırım yapılabileceğini söyledi.

"Yavaş Yavaş fırsatlar doğuyor"

Dolarda yaşanan büyük değer kaybına değinen Memiş, "Dolar hem uluslararası piyasalarda hem de yurtiçi piyasalarda aşırı bir şekilde değer kaybetti. Bu değer kayıpları TL'de bekleyen, dövizle ticareti olan veya dövize ihtiyacı olan yatırıcımcılara da geri çekilmeler alım fırsatı veriyor. Eğer 8,30 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirmez ise, peki 8,30 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse ne olur? O zaman bu düşüşler bu sert geri çekilmeler 8,31 seviyesine kadar devam edebilir. Bu tabiki bir ihtimal. Ben kişisel olarak 8,80 seviyesinden 8,30 seviyesine kadar gerileyen bir dolar varsa karşımda en azından yüzde 50 alım yaparak o ons tarafındaki düşüşleri beklemek için hazırlık yapardım. Benim kişisel kanaatim artık dolar pozisyonu almak için yavaş yavaş fırsatlar doğuyor." dedi.