İslahiye de 65 yaş ve üstü arkadaşlarıyla hasret giderdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 65 yaş ve üstü şahıslar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün verilen 4 saatlik aranın ardından yaşlılar, arkadaşları ile hasret giderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı izni getirileceğini açıklamıştı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 Mayıs Pazar günü dışarı çıkacak olmalarından dolayı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde park ve banklar dezenfekte edildi. Bugün saat 11:00’den itibaren başlayan uygulama saat 15:00’e kadar devam edecek

24 ilde uygulanan ve yaklaşık altmış gündür evde istirahat eden yaşlılar, birbirleri ile hasret gidedi.

Yaşlılar bir birlerine çiçek vererek, hem dışarıya çıkmalarını hem de anneler günü kutladı. Yaklaşık 2 ay boyunca "evde kalın" çağrısına uyan yaşlılar ise, "Bu uygulamanın bizim sağlığımız içindir. Bizde bu uygulamaya riayet ettik. Her şeyin bizim için olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

arak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yaşlıların çoğunluğu İslahiye Demokrasi meydanına gelerfek biri biri ile hasret giderdiler maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyan yaşlılar doyasıya sohbet edereken kimi yaşılarımız ise ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktıklarını ancak her tarafın kapalı olmasına şaşırdılar