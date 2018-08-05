İŞKUR üzerinden binlerce öğretmen aranıyor! 2 bin 500 ile 10 bin TL arası maaş

Okulların açılmasına bir ay kala başta özel okullar olmak üzere dershaneler ve anaokulları öğretmen alımına başladı. Türkiye’de toplam 910 binin üzerinde öğretmen istihdam ediliyor ve bunların 200 bine yakını da özel okullar da çalışıyor. Özel eğitim kurumlarının sayısının hızla artması ile birlikte öğretmen ihtiyacı da artıyor.

Kamuya bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 yılında 50 bin, 2017 yılında ise 20 bin öğretmen ataması yaptı. Bu yıl ise 20 bin daha yeni sözleşmeli öğretmen ataması sağlandı. 20 bin öğretmenin ataması ise Temmuz ayının sonunda gerçekleşti ve öğretmenler Ağustos ortasında atandıkları illerde kendilerinden istenilen belgeleri teslim edecekler. Kamuda görev yapan öğretmenlerin yaş ortalaması ise 37,4 iken; 45-55 yaş arası öğretmen sayısı 167 binin, 56-65 yaş arası görev yapan öğretmen sayısı ise 34 binin üzerinde. Kamudaki öğretmenler bu yılın ilk döneminde ek ders ücreti hariç 3 bin 90 lira, otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmenler de yine ek ders ücreti hariç 3 bin 537 lira aylık net maaş ödemesi alıyor.

EN ÇOK ARANAN BRANŞLAR

Kamuda öğretmen atamaları gerçekleşirken, özelde de yeni öğretim yılında çalışmak üzere öğretmen alımı şimdilerde hızlandı. Bu noktada İŞKUR’a da hem özel okullardan hem anaokullarından hem dershanelerden binlerce öğretmen talebi geliyor. Özel okullarda en çok ihtiyaç duyulan branş sınıf öğretmenliği olurken, İŞKUR’a, Türkiye’nin birçok ilinden gelen taleplerde ikinci sırayı da okul öncesi öğretmenlik alıyor.

ŞARTLAR NELER?

Öte yandan, özel okullar, en az 4 yıl deneyim arıyor. Kimi okullarda bu süre 5 yıla kadar çıkıyor. Özel okullara girecek öğretmenlerde teknolojiyi etkin kullanmasına öncelik veriliyor. Özel okulda ilk kez öğretmenliği başlayacak olanlar ise branşına ve eğitim seviyesine göre 2 bin 500 lira maaşla işe başlıyor. Hem tecrübeye hem de okul farklılığına göre maaşlar 9 bin ile 10 bin lira arasında da değişiyor.