Okullar 6 Eylül Pazartesi günüyüz yüze eğitime başlayacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala pek çok kişi personel alımının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır" paylaşımında bulunmuştu. Peki, okul temizlik personeli ne zaman alınacak? İŞKUR TYP personel alımı ne zaman?

İŞKUR TYP alımları ne zaman? Okul temizlik personeli alımı başvurusu?

Milli Eğitim Bakanlığı'na alınacak olan TYP personel ilanına işkin henüz bir detay paylaşılmadı. Konu hakkında eyül ayında detayların belli olması bekleniyor.

Toplum yararına program (TYP) nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP katılım şartları nelerdir?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

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