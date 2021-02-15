İş başvurusu yap | İş arayan vatandaşlar mesleklerine ve tecrübelerine uygun ilanlara göz atıp, uygun buldukları ilanlara başvuru yapmak istiyor. Bu sebeple güncel ilanlar sıklıkla araştırılıyor. Peki, İŞKUR'dan nasıl iş başvurusu yapılır?

İŞKUR temizlik personeli alımı var mı? İŞKUR güncel ilanlar

İŞKUR üzerinden her gün onlarca ilan yayımlanıyor. İŞKUR'dan yayımlanan ilanlara e şube üzerinden ulaşmanız ve başvuru yapmanız mümkün. Bunun için İŞKUR e şube web sitesine girmeniz ardından da 'İş arayan Girişi' kısmına tıklamanız gerekiyor. Sisteme üye olabilir ya da TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

İş ilanları seçeneğine tıklayarak güncel ilanların hepsine ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda filtreler belirleyerek meslek, şehir, deneyim gibi konulara uygun ilanların sıralanmasını isteyebilirsiniz.

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