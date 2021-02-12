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Ekonomi İŞKUR Evde Paketleme başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için İŞKUR projesi
Ekonomi

İŞKUR Evde Paketleme başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için İŞKUR projesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ev hanımları için “Evde Paketleme” isimli yeni bir proje başlatıldı. Bu proje, ev hanımlarının evden çalışıp ailelerine ekonomik katkı sağlamasını amaçlıyor. Aile bütçesine katkı sunmak isteyen ev hanımları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) “evde paketleme” projesine başvurarak gelir elde edebilirler. Peki İŞKUR Evde Paketleme başvurusu nasıl yapılır? Evde Paketleme ile ne kadar kazanılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-12 15:02:00 -
İŞKUR Evde Paketleme başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için İŞKUR projesi

Aile bütçesine katkı sunmak isteyen fakat dışarıda farklı sebeplerden dolayı çalışamayan ev hanımları için İŞKUR tarafından çok güzel bir proje başlatıldı. Projenin adı “Evde Paketleme”. Bu proje ile birçok ev hanımı çalışacak, ailelerine maddi yardımda bulunabilecek. Peki Evde Paketleme başvurusu nasıl yapılır? Evde Paketleme ne kadar kazandırır?

İŞKUR Evde Paketleme başvurusu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) evde paketleme projesine başvurmak isteyen ev hanımları kendilerine en yakın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) müdürlüğüne giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Daha sonrasında ev hanımının eğitim sertifikası belgelerinin hepsi İŞKUR’da görevli meslek danışmanları tarafından kaydedilecek.

Başvuruda bulunan ev hanımının iletişim bilgileri kayıt altına alınacak.

Tüm bunlardan sonra sisteme eklenen iş bilgileri diğer havuz içinde olan uygun nitelikte kadınlarla eşleştirme yapılacak ve bu kadınlara SMS üzerinden çeşitli işler gönderilecek.

Evde paketleme ne kadar kazandırır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından projeye dair detay açıklaması şöyle:

“Yapılacak işler: ‘Nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma’ bu işleri yapacak ev hanımları gün içinde ortalama 3 ila 4 saat kadar çalışarak 600 Türk Lirası ila 800 Türk Lirası arasında gelir elde edecek.

Daha detaylı bilgi için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web adresini ziyaret edebilir veya hafta içi mesai saatlerinde size en yakın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bölge müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.”

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