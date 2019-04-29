İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonaları başladı

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından 7 branşta ilk kez Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonaları törenle başladı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 54 ilden yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Törende konuşan Mersin Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan, renkli ve keyifli geçecek şampiyonanın geleneksel hale getirilmesi için destek vereceklerini söyledi.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yakup Ümit Kihtir ise organizasyonun Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini belirtti.

Şampiyonanın 7 branşta yapılacağına işaret eden Kihtir, sporculara başarı diledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz da organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Kihtir, Erguvan ve Kaymaz'a plaket takdim etti.

Törende daha sonra, 2017 yılında Samsun'da gerçekleşen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda judo branşında şampiyon olan Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç ile tekvando branşında şampiyonluk kazanan Selver Şeker, katılımcılara ve yarışmacılara tanıtıldı.

Sporcuların, judo, tekvando, karate, badminton, tenis, güreş ve atletizm branşlarında ter dökeceği şampiyona, 2 Mayıs'ta sona erecek.