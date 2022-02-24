Isırgan otu faydaları nelerdir? Isırgan otu çayı nasıl yapılır? Isırgan otu suyu tarifi

Isırgan otu (Urtica dioica) aslen Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya bölgelerine özgüdür ancak Avrupa, Kuzey Amerika, Asya'nın soğuk bölgeleri ve Kanada'da yetişmektedir. Bilimsel adı, “yakmak” anlamına gelen Latince ürodan gelmektedir, çünkü yaprakları temas halinde geçici bir yanma hissine neden olabilir.

Isırgan otu nedir?

Çok yıllık bir bitkidir. sırgan otu, sindirim sisteminden bağışıklık sistemi hastalıklarına kadar birçok alanda etki sağlayan ısırgan otu, vücut sağlığı bakımından oldukça yararlıdır. İçeriğinde A, B ve K vitaminleri, riboflavin, niasin, folat, fosfor, karbonhidratlar, yağ ve proteinler içeren bir şifa kaynağıdır.

Isırgan otu çayı nasıl yapılır? İbrahim Saraçoğlu

Yarım litre kaynayan suya bir tutam ebegümeci (yaklaşık 4 - 5 gram) ve bir tutam da ısırgan (yaklaşık 4-5 gram) atınız. Hafif ateşte ağzı kapalı olarak 4 dakika haşlayınız. Ilıdıktan sonra mutlaka süzerek bitkileri ayırınız. Aç karnına sabah ve akşam bir çay bardağı içiniz.

Isırgan otu çayı faydaları Saraçoğlu: Akciğer kanserini tedavi edici, şeker hastalığına karşı,kuyruk sokumu iltihapına karşı, saçlara parlaklık ve canlılık kazandırıcı, saçlardaki kepeğe karşı, romatizmaya karşı, arthiritisi engelleyici, romatizmal ağrı ve şikâyetlere karşı, alerjiye karşı direnç kazandırıcı, inflamasyonu azaltıcıdır.

Isırgan otunun faydaları nasıl kullanılır?

Isırgan otu, eller, dizler ve kalçalarda eklem ağrısı yaşayan kişilerin ağrılı bölgelerine sürülerek acının hafifletilmesinde kullanılır. Ayrıca tüketildiğinde de rahatlatır. Eklem ağrıları için tavsiye edilen şey ısırgan otu banyosudur. Romatizma ağrılarını da hafiflettiği söylenmektedir.

Isırgan otunun faydaları nelerdir?

Vücudu temizler.

Böbrek taşlarını önler.

Dolaşımı arttırır ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Solunum sorunlarını giderir.

Alerjik hastalıklara iyi gelir.

Osteoartrit (Kireçlenme), artrit ve eklem ağrısını hafifletir.

Osteoporoz ve kemik sağlığına katkı sağlar.

Prostat sağlığını korur.

Isırgan otu suyunun faydaları nelerdir?

– Isırgan otu suyu bayanların adet düzenini kontrol altına alır. Adet döngüsünü normale çevirir.

– Şeker hastalarının yüksek şeker seviyelerini indirmeye yardım eder.

– Solunum yolları için kullanılabilen ısırgan otu suyu aynı zamanda boğazdaki iltihapların giderilmesinde etkilidir.

– Zengin mineraller içermesi nedeniyle kansızlığa destek olmak için kullanılır.

– İştah açıcı etkisiyle yemek yeme kapasitesini artırır. Bunun yanında kan pıhtılaşmasını önler.

– Romatizma hastalığını tedavi edici özelliğe sahiptir. Romatizma ağrıları için kullanıldığı bilinmektedir.

– Ödem problemlerine iyi gelen ısırgan otu suyu aynı zamanda idrar söktürücü bir bitkidir.

– Vücutta yer alan ürik asit miktarının böbreklerden atılmasını artırarak faydalı olur.

– Anne sütünü artırıcı özelliğe sahiptir.

– Balgam söktürme amacıyla kullanılır.

– Hücre yenileyici özelliğe sahip olduğundan saç derisi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kepek problemini başarılı şekilde çözer.

Isırgan otu suyu nasıl hazırlanır?

Orta boy bir tencereye 1 lite su koyulur, su kaynatılır su kaynadıktan sonra içerisine yarım demet ısırgan otu koyulur, ocağın altı kapatılarak 15 dakika demlenmeye bırakılır. Dilerseniz cezveye su koyarak yeteri kadar ısırgan otu ekleyerek daha az oranda hazırlayabilirsiniz.

Isırgan otu suyu hergün içilebilir.

NOT: Kalp, böbrek gibi ciddi rahatsızlığa sahip kişiler tarafından içilmesi kesinlikle yasaktır. Daha hafif hastalığı olanlar için içmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.