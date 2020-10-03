İşimin Enerjisi’yle yenilikçi ürünler
Enerjisa Enerji, doğa dostu yenilikçi ürünlerini ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında yeniden yapılandırdı.
Şirket, bu hamleyle müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. ‘İşimizin Enerjisi’yle Türkiye’ye yarar sağlayacak bir adım daha attıklarını anlatan Enerjisa Enerji AŞ CEO’su Murat Pınar, “Hayata geçirdiğimiz her projede enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber ediniyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir enerji geleceğine katkı sunuyoruz” dedi.