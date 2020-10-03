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Ekonomi İşimin Enerjisi’yle yenilikçi ürünler
Ekonomi

İşimin Enerjisi’yle yenilikçi ürünler

Enerjisa Enerji, doğa dostu yenilikçi ürünlerini ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında yeniden yapılandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:30:00 -
İşimin Enerjisi’yle yenilikçi ürünler

Şirket, bu hamleyle müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. ‘İşimizin Enerjisi’yle Türkiye’ye yarar sağlayacak bir adım daha attıklarını anlatan Enerjisa Enerji AŞ CEO’su Murat Pınar, “Hayata geçirdiğimiz her projede enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber ediniyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir enerji geleceğine katkı sunuyoruz” dedi.

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