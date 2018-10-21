AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

İsim koyarken dikkatli olun

Müslüman anne babadan olan çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerlidir. Rasulullah (sav) konulması gereken güzel isimler hakkında bilgiler vermiş, zaman zaman bizzat kendileri çocuklara isimler vermiştir.

21 Ekim 2018 Pazar 19:05
İsim koyarken dikkatli olun

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” Ebû Davud, Edeb 69

Allahü Azimüşşan’ın has isimleri olan Allah ve Rahman isimleri, kullara isim olarak verilmez. Sadece Abdullah ve Abdurrahman şeklinde verilir. Ancak sıfatları isim olarak verilebilir. Mesela; Kerim, Halim, Kadir, gibi kelimeleri insanlara isim olarak vermek caizdir. Ancak bu isimlerin başına bir (Abd) kelimesi ilave ederek söylemek ise pek güzel bir dikkattir. Zira (Abd) kelimesini ilave ederek söylediğiniz takdirde Kerim’i Abdülkerim olarak söylersiniz. Bu takdirde Kerim’in kulu demiş olacağınızdan mana pek güzel bir şekil alır.

Peygamberimiz (sav) ateş parçası manasına gelen (cemre)'yi güzel kız manasına gelen (cemile) ile, Harp ismini de Hasan'la düzeltmiştir.

Bununla beraber bazen isimlerde mana açık da olmayabiliyor. (Aleyna) gibi. Son zamanlarda çok rastladığımız bu (Aleyna)'nın ne manaya geldiğini pek bilemiyoruz. Çünkü, Kur'an'da geçen (aleyna) isim değildir. Sadece yer aldığı cümlenin içinde (üzerimize) manasına gelmektedir.

Cümle içindeki yerinden çekip birine isim olarak verdiğinizde, ne manaya geldiğini anlamak zorlaşmaktadır. Belki de Yasin'deki bu (aleyna)'yı isim olarak seçenler, (bu çocuk bizim üzerimize Allah'ın bir ihsanıdır) demek istemekteler.

Kezban güzel isimdir

Kezban'ı hep yalancı manasına anlayanlar, Kur'an'daki (tükezziban) ile karıştırmışlardır. (Tükezziban) kelimesindeki ‘z’ harfi peltek harftir. Türkçenin latin alfabesinde bu harf yoktur. Kezban Farsça bir isimdir... Aslı KED-BÂNU’dur... Banû da farsça bir isimdir. Kezban, ‘Evine ve kocasına bağlı olan dürüst kadın’ manâsında çok güzel bir isimdir.

Kuşkusuz çocuğun isminin güzel olması bir fazilet olsa da ahirette özel muameleye tabi tutulacağı söylenemez. Çünkü ahirette insanın göreceği muamele onun ameline göre olacaktır.

Müddessir Sûresi'ndeki ayetin ikazı hepimiz için geçerlidir:

"Herkes kendi tercihinin sorumlusudur!.."

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 19:05
  1. bebeğe isim koyma
  2. kezban isminin anlamı
  3. güzel manalı isim koyma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuzla inatlaşmayın
    1. Çocuğunuzla inatlaşmayın
    2. Üniversite öğrencisi korkunç şekilde..
    3. Madeni eşyaları temizlerken...
    4. Kaşıkçı'nın nişanlısıyla ilgili flaş..
    5. Kazağınızı buzluğa koyarsanız...
    6. Bebeğin gözünün çapaklanması normal
    7. Kabus dönüyor! Meksika'da alarm verildi
    8. İsim koyarken dikkatli olun
    9. Suudi Bakandan pişkin açıklama! 'Cemal..
    10. Kanser tedavisinde namaz yardımcı oluyor
    11. Siyah noktalar için çözüm: Yumurta!
    12. Samsun'da işçiler 6'ncı kez protesto..
    13. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli..
    14. Tırnaklarınızı uzatmayın
    15. Park halindeki aracı düz kontak..
    16. Klasik otomobillerle 3 bin yıllık..
    17. İsrail'e soğuk duş! Anlaşmalar iptal..
    18. Golfte ödüller sahiplerini buldu
    19. Kadınlar hedefte!
    20. Şişli'de korkunç olay! 6 katlı..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?