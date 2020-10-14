'Işıklar yanıyor' tweeti akıllara Erdoğan'ın yıllar önceki videosunu getirdi

AYM üyesi Engin Yıldırım Twitter hesabından "Işıklar yanıyor" paylaşımı yaptı. Darbe iması yapan Yıldırım'ın bu paylaşımına tepkiler çığ gibi geldi. Sosyal medya kullanıcıları AYM üyesi Yıldırım'a tepki gösterirken Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını istediler.

Öte yandan AK Parti ve MHP'den de Yıldırım'ın bu tweetine tepki yağdı. Darbe iması yapan Yıldırım için vesayet zihniyeti tekrar canlandı ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan darbe iması yapılan bu tweet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Bizleri yemek istiyorsunuz. Ama biz size büyük geliriz.' şeklinde yaptığı konuşmasını akıllara getirdi.

Ne oldu?

AYM üyesi Engin Yıldırım Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' şeklinde paylaşım yaptı. Ardından İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından 'Işıklarımız hiç sönmüyor' şeklinde yanıt geldi. Bu tartışma sosyal medyada çığ gibi büyürken Yıldırım, yaptığı paylaşımı sildi.