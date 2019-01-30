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İşdünyası, fırsat dolu fikirlere kapıyı açıyor! Nerede bizim Amazonumuz

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) 2018’de yatırımcı karşısına çıkarılan 100’e yakın girişimci içinde 9 startup şirketi, toplam 42.7 milyon lira değerleme ile yatırım almayı başardı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:24
İşdünyası, fırsat dolu fikirlere kapıyı açıyor! Nerede bizim Amazonumuz

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) 2018’de yatırımcı karşısına çıkarılan 100’e yakın girişimci içinde 9 startup şirketi, toplam 42.7 milyon lira değerleme ile yatırım almayı başardı.

BTM üye girişimleri içinde yatırım alan yenilikçi iş fikirleri arasında; yapay zekâdan topraksız tarıma ve sipariş otomasyonuna kadar birçok farklı girişim yer alıyor.

Unicorn çıkaracağız

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Dünyada 311 adet unicorn startup (yeni girişim şirketi) var. BTM ile ilk Türk ‘unicorn’unu arıyoruz. 2019, Türkiye’nin ilk unicorn şirketini çıkaracağı yıl olsun. Kendi Amazon’umuzu, kendi Marvel Studios’umuzu oluşturmalıyız” dedi.

Girişimcilere davet

Gençlerin yenilikçi iş fikirlerine ve hayallerine yatırım yaptıklarını belirten Avdagiç, “İlk hedefimiz dünyanın en inovatif 50 şirketi ve en değerli 500 markası arasına en az bir Türk girişimini koymak” dedi. Avdagiç, BTM’nin faaliyetlerine başladığı 2017 yılı Mayıs ayından bu yana geçen 1.5 yılda 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldıklarını kaydetti. Merkezde 100’e yakın girişimci yatırımcı karşısına çıktı. 9 girişim ise toplamda 42.7 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

9 yenilikçi iş fikri ve aldığı yatırım büyüklüğü

-Temizlikdevi: (Temizlik üzerine hizmet odaklı e-ticaret sitesi) 3 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

-Restroid: (Milli ve yerli yazılım) 2.3 milyon TL

-Yollando: (Hizmet odaklı web sitesi) 2.5 milyon TL

-Kahvegibikahve: 2 milyon TL

-Mornero: (Kahvaltı aboneliği servisi)1.1 milyon TL

-MasterFi: (Saha satış süreçlerini yöneten yazılım) 3 milyon TL

-Studio Billion: (Oyun firması) 1.4 milyon TL

-ForFarming: (Topraksız tarım girişimi) 1.4 milyon TL

-Dellron: (Patent Kiralama) Patenti 5 yıllığına 5 milyon dolara kiralandı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:24
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  2. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)
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  4. BTM
  5. İTO Başkanı Şekib Avdagiç
  6. unicorn startup (yeni girişim şirketi)
  7. Türk unicorn
  8. Marvel Studios
  9. Amazon
  10. yenilikçi iş fikri başvurusu
  11. Temizlikdevi
  12. Restroid
  13. Yollando
  14. Kahvegibikahve
  15. Mornero
  16. MasterFi
  17. Studio Billion
  18. ForFarming
  19. Dellron

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