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Kültür - Sanat iSAM, Ebussuud Efendi’nin 9 ciltlik tefsirini hazırladı
Kültür - Sanat

iSAM, Ebussuud Efendi’nin 9 ciltlik tefsirini hazırladı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin “İrşadü’l-akli’s-selim ila mezaya’l-Kitabi’l-Kerim” adlı tefsirini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:36:00 -
iSAM, Ebussuud Efendi’nin 9 ciltlik tefsirini hazırladı

İSAM Yayınları tarafından 9 cilt olarak neşredilen eserin tanıtımı, İSAM Konferans Salonu’nda tahkik heyetinin katıldığı panelle yapıldı. İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay Başoğlu yaptığı açıklamada, eserin 4 muhakkikin yanı sıra İSAM Tahkik Birimi’nin katkılarıyla 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi. Ebussuud Tefsiri’nin ilk defa ilmi bir neşrinin yayınlandığına dikkati çeken Başoğlu, şöyle devam etti: “Bu tür eserleri, özellikle Osmanlı alimlerinin eserlerini bizim gün yüzüne çıkarmamız lazım. Çünkü bu hem Osmanlı dönemi ilim adamlarının katkılarını görmek açısından İslam dünyasındaki araştırmacıların da merak ettiği bir husus hem de ön yargıları ortadan kaldırıcı bir yönü var. Hâlâ İslam ilimler tarihinde Osmanlı’nın katkıları hakkında çok sayıda yanlış bilgi ve ön yargılı görüşler var. Bunların izale edilmesi ve doğruların ortaya konulması açısından ilmi anlamda bu tür eserlerimizin bizim gün yüzüne çıkarılması gerekiyor.”

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