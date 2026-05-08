İsa Nebi çilesi Şeriada

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Batı Şeria belki oradaki ırmağa nispet ediliyor ama ben bunlara şöyle diyorum: Şeria bölgesi yani aslında şeriat bölgesi, meşruiyet bölgesi. Oraya Batı Şeria'yı da katıyorum, Kuzey Şeria'yı, Güney Şeria'yı da katıyorum. Burası arz-ı mukaddestir, İslam'ın arz-ı mukaddesidir. Ve bu Yahuda'ya haram kılınmıştır; hem de Musa Nebi zamanında. "Yeryüzünde dağılın, sersefil dolaşın" dendiği için birçok Neturei Karta grubu ve Yahudi grup, hâlen buna istinaden "Devlet kurmamız, oraya gitmemiz haramdır" derler.

Bakın, "Musa Nebi'nin beşiği" demem de bundandır. Musa Nebi'yi, annesi Yohebed (Allah-u Teala'nın ilhamıyla) Firavun'dan korumak için beşiğe koydu ve bu şekilde Firavun'un eliyle, Firavun'un ecelini getirtti. Şu anda oradaki çocuklar niye öldürülüyor? Diyorlar ki: "Bunlar büyürse bizim bu tiranlığımıza, zorbalığımıza itiraz ederler; Yahya Sinvar gibi, ötekiler, berikiler gibi olurlar." Bu kimin felsefesi? Bu, Firavun'un felsefesidir.

Firavun o zaman sadece erkek çocuklarını öldürüyordu. Şimdikiler ise erkek, kız, yaşlı, kadın, hasta demeden; hiç sakınmadan vuruyorlar. Şu andaki Firavunlar, Siyonizmin eline bu vahşet konusunda su dökemez. Bu Siyonizm, şeytana pabucunu ters giydirir. Şeytanın (İblis’in) bile böyle bir zorbalık yapmaya selahiyeti (yetkisi) yoktur; o sadece iğva (vesvese) verir. Bu, kötülüğün tepe yaptığı korkunç bir zaman dilimidir.

Orada yaşananlar iki devletin savaşı değil; bir devlet halkla savaşıyorsa bu, İslami değerleri bırakın insanlığa bile sığmaz. Bu yapı bir devlet de değil; terör şebekesi, eşkıya çetesi, haydut ve korsan yapılanmasıdır. Adeta İblis’in krallığı, insanlıktan ve Nebilerin soyundan gelenlerden intikam alıyor. Çocukları katlediyorlar, bir kısmını serbest bırakıp ertesi gün tekrar topluyorlar.

Bu çocuklar ve 7 Ekim meselesi... 7 Ekim bir sebep değil, bir sonuçtur. En baş sebebi; Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlık, Gazze'ye uygulanan abluka ve Mescid-i Aksa'yı savunduğu için rehine alınan insanlardır. Devletler arası bir savaş olsa "esir" dersiniz ama sokaklardan toplanan bu insanlar resmen rehinedir. Bebeği, çocuğu rehine almak insanlığa sığmaz.

7 Ekim; 100 yıldır sabredilen, canın boğaza dayandığı o "yeter artık" feryadının bir tepkisidir. Bu bir etki değil, sınırlı bir tepkidir. Aslında kısas haktır ama buradaki misilleme bile çok gecikmiş ve sembolik kalmıştır. Buna rağmen dünya, on binlerce insanın rehine alınmasına bakmadı. Sen oradaki insanların sesini duyurma çabasına "gürültü yapma, rahatsız oluyorum" diyemezsin. "Varlık hakkı" diyorlar; bir yeri yok ederek, oradaki yerli halkı katlederek "varlık hakkı" iddia etmek ahmaklıktır. Burada güvenlikten veya savunma hakkından asla bahsedilemez.

Bu yapılanlar, Kızılderililere Amerika'da yapılanların daha vahşisidir. Mukaddes nebilerin beldesinde çocukları, bebekleri öldürmek için fetvalar çıkartıyorlar. Tıpkı 2000 yıl önce İsa Nebi'yi çarmıha germeye kalkan o zihniyet gibi, bugünkü Siyonist din adamları da her türlü melanete, yıkıma ve idama fetva veriyorlar. Firavun bile sadece erkek çocuklarını hedef alırken, bunlar Firavun'u aratacak bir anlayışla bebeklerin organlarını çalmaya kadar varan işkenceler yapıyorlar.

Medyada ve internette gerçekleri çarpıtıyorlar. Kur'an-ı Kerim buna "kâzib" (yalancı) ve "mükezzip" (hakikati yalanlayan) der. Bunlar kara propaganda ile hakikati karartmaya çalışan bir tuğyan (azgınlık) tayfasıdır. İblis, ete kemiğe bürünüp "Siyonizm" diye görünmüştür. Bu durum, en basit beşerî vicdanda bile kabul edilemez.

Benim görüşüm şudur: Şu an Gazze'de "Musa Mücadelesi", Batı Şeria'da ise "İsa Çilesi" yaşanıyor. Kerbela bugün Gazze'dedir. Bizim dini argümanlarımız bizi aydınlatıyor ama maalesef ders almadık. Bari bu musibetten ders alalım da hem kendimizi kurtaralım hem de Batı'da uyanan vicdanlara bir ses, bir fikir olalım.