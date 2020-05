İş yerindeki köpeği Dogi'yi zabıta ekiplerinin yardımıyla besledi

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'da, iş yerinde bakımını üstlendiği "Dogi" adlı köpeğini besleyemeyen Zeki Kara'yı zabıta ekipleri köpeği ile buluşturdu.

İlkadım ilçesinde sanayide tamircilik yapan Zeki Kara, atölyesinde bakımını üstlendiği 2 aylık köpeği Dogi'yi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için göremedi.

Can dostu Dogi'yi besleyemediği için endişelen Kara, Büyükşehir Belediyesini arayarak yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, Kara'yı evinden alıp iş yerine götürerek Dogi ile buluşturdu.

Can dostunu seven Kara, köpeğini besledikten sonra zabıta ekiplerince tekrar evine bırakıldı.

Kara, basın mensuplarına, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkmadığını ve köpeği Dogi'nin yemeğinin bitmesinden endişelendiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinden Dogi'yi beslemek için yardım talep ettiğini anlatan Kara, "Zabıta ekipleri beni evimden alıp iş yerime götürdüler ve Dogi'nin yaşadığını görünce çok mutlu oldum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de salgın nedeniyle kendilerine yardım için başvuran hiçbir vatandaşın geri çevrilmediğine işaret ederek, "Zeki Kara adlı vatandaşımız da can dostunun aç kalıp ölmesinden endişelenmiş, bizden yardım talep etti. Biz de kendisine her türlü desteği vererek köpeği ile buluşturduk. Hem vatandaşımızın mutluluğu hem de can dostunun bu salgın sürecinde mağdur olmaması bizi de sevindirdi." ifadesini kullandı.