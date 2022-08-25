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Aktüel İş yeri açma ve ruhsat alma şartlarında önemli değişiklik! Güzellik salonları ruhsat yönetmeliği...
Aktüel

İş yeri açma ve ruhsat alma şartlarında önemli değişiklik! Güzellik salonları ruhsat yönetmeliği...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, atık arıtan sanayi tesislerinin etrafına sağlık koruma bandı çekilmesi zorunlu olacak. Güzellik salonlarında ise artık tıbbi işlem yapılamayacak. İş yeri açma ve ruhsat alma şartlarında değişiklik: Güzellik salonlarında tıbbi işlem yapılamayacak. İşte diğer detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-08-25 17:01:00 - 2022-08-25 17:10:07
İş yeri açma ve ruhsat alma şartlarında önemli değişiklik! Güzellik salonları ruhsat yönetmeliği...

Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, doğaya zarar vermesi muhtemel iş yerindeki tali faaliyet konularının, ana faaliyet konusunun sınıfıyla aynı veya alt düzeyde belirleneceği bildirildi.

Açıklamada, çevre izin ve lisans belgesine başvuran tesislerin ilgili kanuna uygunluğunun tespitinin sağlanmasına ilişkin, "Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecine tabi tutulduktan sonra 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne göre verilen geçici faaliyet belgesi, yönetmelik kapsamında başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında çevre izin ve lisans belgesi yerine geçebilecek" denildi.

Etrafına sağlık koruma bandı bırakılması zorunlu olan yerlere, atık işleme sanayi tesislerinin de dahil edildiği aktarılan açıklamada, "Bu şekilde atık işleme sanayi tesislerinin bulunduğu parselden dış ortama verilebilecek olumsuz etkilerin önlenmesi sağlanacak. Bu düzenlemeden katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları, atık su arıtma tesisleri, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri, tehlikeli, tehlikesiz ve özel işleme tabii atıkların geri kazanım tesisleri, deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri gibi tesisler etkilenecek" ifadelerine yer verildi.

GÜZELLİK SALONLARI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Güzellik salonlarına ilişkin maddelerde kapsamlı değişiklik yapıldığı belirtildi. Güzellik uzmanlarınca kullanılacak tüy alma uygulamalarına yönelik cihazların belirlenen enerji sınırını geçemeyeceği aktarılan açıklamada, cihazlara ilişkin teknik bilgilerin ve alınan yeni cihazların yıllık olarak il sağlık müdürlüğü ile valiliğe bildirilmesinin zorunlu hale getirildiği kaydedildi.

"GÜZELLİK SALONLARINDA TIBBİ İŞLEM YAPILAMAYACAK"

Güzellik salonlarında yapılabilecek işlemlere kalıcı makyajın da eklendi aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güzellik salonlarındaki yasak işlemler yeniden düzenlendi. Buna göre hiçbir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak. Yönetmelik değişikliğiyle özel spor tesislerinin ve kuyum ticareti faaliyetleriyle ilgili ilave şartlar ilk defa yönetmeliğe eklendi" denildi.

Ruhsatsız işyeri tespit tutanağı nedir?

Yetkili makamlar, muayene sırasında veya şikayet durumunda işyerinin onaylanmadığını tespit ederse tutanak düzenler. Ruhsatsız işyerine yapılacak işlemlerde, Mağaza ruhsatlı değil ise, belirli bir süre için bir ruhsat gereklidir. Süresi içinde ruhsat verilmezse işyeri mühürlenir ve para cezası verilir. 

Güzellik salonu yönetmeliği ve ruhsat yönetmeliği bilgilerine BU ADRESTEN ulaşabilirsiniz.

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