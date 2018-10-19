“İş gücüne katılım oranı en yüksek seviyeye ulaştı”

“6. Ankara İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri” etkinliğinin açılış programına katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İş gücüne katılım oranımız yüzde 54 ile bugüne kadar olan en yüksek seviyeye ulaştı. Yine iş gücümüz temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 596 bin kişi artarak, 32 milyon 786 bin kişiye ulaştı. Ülkemiz ve aziz milletimiz için mutluluk verici bu tablonun devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yeni teşviklerle daha kapsayıcı

İstihdamın arttığını, gençlerde ve kadınlarda işsizlik oranının düşüş eğiliminde olduğunu bildiren Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl başlatılan “Çalışma Hayatında Milli Seferberliğin” daha büyük hedeflerle devam ettiğini kaydetti. Selçuk, ilave istihdama olan desteklerini yeni teşviklerle daha kapsayıcı ve daha güçlü bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayarak, “Ayrıca özel politika gerektiren gruplara ilişkin de birtakım koruyucu düzenlemeleri teşvik kapsamına aldık. İlave istihdamdan yaralanma süresi, her türlü sigortalı için 12 ay iken, gençlerin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın işe alınması durumunda yararlanma süresini 18 aya yükselttik. Bu teşviğimiz 2020 yılına kadar geçerli” bilgisini paylaştı.

‘Vatandaşımızın her daim yanındayız’

Türkiye’nin ana gündem maddelerinden birinin 2019 yılında da istihdam olacağına işaret eden Selçuk, “İşsizliği azaltmak, istihdamı arttırmak, daha çok ve daha nitelikli iş imkanının oluşturulması, bu imkanlara erişimin sağlanması maksadıyla vatandaşımızın her daim yanındayız” diye konuştu.