İş garantili bölümlerimiz var

KKTC’de bulunan Uluslararası Final Üniversitesi’nin (UFÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel, eğitim anlayışları ve öğrencilere sundukları staj ile istihdam imkânları hakkında bilgi verdi.

Kaliteli eğitim veriyoruz

Taşel, öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını söyledi. “Kaliteli bir eğitim veriyoruz. Okuyan, araştıran gençler yetiştiriyoruz” diye konuştu. UFÜ’de samimi ve sıcak bir ortam bulunduğuna işaret eden Taşel, “Öğrencilerimiz, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Yaratan dahil tüm hocalarımıza erişebiliyorlar. Tüm sorularına yanıt alabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Gençlerle yakından ilgileniyor

Taşel, “Gençlerimizle yakından ilgileniyoruz. Onları verimli ve üretken kılmak, aranan elemanlar haline getirmek için çalışıp çabalıyoruz” ifadelerini kullandı. Taşel, öğrencilerine sağladıkları avantajları şöyle sıraladı: “Üniversitemizde okuyanların önemli bölümüne yüzde 100 veya yüzde 50 burs veriyoruz. Girne kampüsümüz ise gayet modern. Kampüsümüze gelen gençlerimizi laboratuvarlarımızdan, kütüphanelerimizden, sosyal alanlarımızdan yararlandırıyoruz. Öbür taraftan Eğitim Fakültemizde iş garantili bölümlerimiz var. Bu bölümleri Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Öğretmenliği ile Rehberlik ile Psikolojik Danışmanlık olarak sıralayabiliriz. Eğitim Fakültemizden mezun olanların yanlarında yer alıyoruz. Onları kendi okullarımızda (Final Eğitim Kurumları) istihdam ediyoruz. Yine Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarımızdan mezun olan öğrencilerimizin konaklama mekânlarında istihdam edilmelerini mümkün kılıyoruz. Kamu kurumlarına girmeyi kafalarına koyanlara da KPSS kursu veriyoruz. UFÜ olarak çok yönlüyüz. Öğrencilerimiz için pek çok aktivite planlıyor, tertip ediyoruz. Kampüsümüze yatırımcıları, yazarları, mütefekkirleri konuk ediyoruz. Bunlar gençlerimize başarı yolculuklarını anlatıyor, altın öğütler veriyorlar.” KKTC’de öğrenim görmenin faydalarına da değinen Taşel, şöyle konuştu:

Öğrenci adası

“Ada 380 bin nüfuslu olup 100 bin civarında öğrenciyi bünyesinde bulunduruyor. Burada 100’e yakın ülkeden öğrenci var. Dolayısıyla KKTC, nüfusunun dörtte biri öğrenci olan bir ada. Öğrenci adası konumunda. Burada ortam eğitim görmeye uygun. Burası güvenli, çok kültürlü. Ayrıca KKTC’de okuyanlar, yabancı dil öğrenebiliyorlar. Çünkü pek çok ülkeden arkadaş ediniyorlar. Şu da hakikat ki KKTC’de bulunan üniversitelerin harç ücretleri makul. Şu hakikat ki burada okumanın maliyeti İstanbul’un altında.”

Önemli tavsiyeler

Taşel, üniversite adaylarına da önemli tavsiyelerde bulundu. Adaylara “Yeteneklerinize uygun okulları tercih edin. ‘Puanım boşa gitmesin’ deyip sevmediğiniz bölümleri yazmayın. Puandan ziyade sıralamaya dikkat edin. Gücünüz, imkânınız varsa doğup büyüdüğünüz bölgenin dışında bir yerde okuyun” diye seslendi.