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Kadın - Aile İrmik severlerin favori tatlısı ile şov yapın... Şerbetli hira tatlısı yapımı: Nasıl yapılır? Yerken bitsin istemeyeceksiniz!
Kadın - Aile

İrmik severlerin favori tatlısı ile şov yapın... Şerbetli hira tatlısı yapımı: Nasıl yapılır? Yerken bitsin istemeyeceksiniz!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:54:00 - 2024-04-23 23:55:24
İrmik severlerin favori tatlısı ile şov yapın... Şerbetli hira tatlısı yapımı: Nasıl yapılır? Yerken bitsin istemeyeceksiniz!

Hira tatlısı, şerbetli tatlılar arasında hem lezzeti hem de pratik yapılışıyla öne çıkıyor. İşte Tokat bölgesinin bu eşsiz tatlısının evde nasıl hazırlanacağına dair tüm detaylar sizlerle.

Tatlı krizleriniz için hızlı ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, irmik ve şerbetin mükemmel uyumu olan hira tatlısını denemelisiniz. Bu pratik tarif ile herkesi şaşırtın.

İrmikli tatlıları sevenler için Tokat'tan gelen bir lezzet: Hira tatlısı. Bu basit tarifle, evde şerbetli tatlı yapmanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

Şerbetli tatlıların zor olduğunu düşünenler, bu tarif ile fikirlerini değiştirebilir! Hira tatlısı, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir lezzet sunuyor.

MALZEMELER

1 adet yumurta
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1/2 paket vanilin
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Üstünü bulamak için:

1/2 su bardağı irmik

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su


TARİF

İlk olarak uygun bir tencereye su ve şekeri alın.
Şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başlamadan altını kapatın ve soğumaya bırakın.
Yoğurma kabına hamur için gerekli tüm malzemeleri ekleyin. Bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın.
Ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Genişçe bir kaba aldığınız irmiğin içine atın ve her tarafını irmikle kaplanacak şekilde yuvarlayın
Tüm hamuru bu şekilde şekillendirin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızara kadar pişirin. Tatlılar fırından çıkar çıkmaz üstlerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbet tamamen çekene kadar tatlınızı dinlendirin.
Şerbetini çekip dinlenen tatlılarınızı Antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz.

Hira tatlısı, irmik ve şerbetin lezzetli birleşimiyle sofralarınıza tat katmaya hazır. Bu kolay ve hızlı tarifle, şerbetli tatlı yapmanın ne kadar pratik ve zevkli olduğunu keşfedeceksiniz. Tatlıyı hazırlarken verilen püf noktaları takip ederek, her seferinde mükemmel sonuçlar elde edin. Şimdi mutfağa girme zamanı, afiyet olsun!

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