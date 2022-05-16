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Aktüel Irmakta mahsur kalan hayvanlar, JAK ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Irmakta mahsur kalan hayvanlar, JAK ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da ırmak kenarında oluşan adacıkta mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, Jandarma Arama Kurtarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 22:49:00 -
Irmakta mahsur kalan hayvanlar, JAK ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da ırmak kenarında oluşan adacıkta mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya köyünde, 16 büyükbaş hayvanın ırmak kenarında oluşan adacıkta mahsur kalması üzerine hayvan sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden JAK ve AFAD ekipleri, şişme bot yardımı ile adacığa geçerek, mahsur kalan hayvanları kurtardı.

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