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Gündem Irkçı karaktersizler çatlayacak! Yeni Genelkurmay Başkanı Gürak, Arap kökenli çıktı!
Gündem

Irkçı karaktersizler çatlayacak! Yeni Genelkurmay Başkanı Gürak, Arap kökenli çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-08-10 16:11:00 - 2023-08-10 17:12:46
Irkçı karaktersizler çatlayacak! Yeni Genelkurmay Başkanı Gürak, Arap kökenli çıktı!

Son günlerde Twitter ve Ekşi Sözlük'te artan Arap düşmanlığı hayret verici boyutlara geldi. Önemli bir gelişme ise bahsi geçen karakter ve şeref yoksunu ırkçıları kudurtacak cinsten. Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak atandı. Gürak'ın Mardinli ve Arap kökenli olduğu ortaya çıktı.

Son günlerde Twitter ve Ekşi Sözlük'te artan Arap düşmanlığı hayret verici boyutlara geldi. Önemli bir gelişme ise bahsi geçen karakter yoksunu ırkçıları kudurtacak cinsten. Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak atandı. Gürak'ın Mardinli ve Arap kökenli olduğu ortaya çıktı.

Sabahtan akşama kadar Araplara söven ırkçıların mal ve can güvenlikleri ve namusları Arap kökenli Genelkurmay başkanımıza emanet...

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

Zerrin Gürak ile evli olan Orgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi. Orgeneral Gürak, Arapça ve İngilizce biliyor.

 

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Yorumlar

İ.Erdoğan

Öp öz Türk olmalıydı.

Malatyalı

ne kökeni olursa olsun o bizim şerefli komutanımız ona laf söyleyen kendi sulalesine baksin
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