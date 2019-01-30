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İranlılardan büyük ilgi

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de en çok konut satın alan yabancıların başında Iraklılar gelirken, yabancıya satılan konutlarda en büyük artış İranlılarda yaşandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:32
İranlılardan büyük ilgi

Ortadoğulu ve Avrupalı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi devam ediyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de en çok konut satın alan yabancıların başında Iraklılar geliyor. 2018 yılında Irak vatandaşlarına satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak 8.205’e ulaştı. Yabancıya satılan konutlarda en büyük artış İranlılarda yaşandı. 2018 yılında 3.652 konut satın alan İranlılar, bir önceki yıla göre yüzde 360 artış gösterdi. Türkiye’yi tercih eden diğer yatırımcılardan olan Almanların 2018 yılında satın aldıkları konut sayısı yüzde 141 artarken, İsveçlilerde bu artış oranı yüzde 78, Ruslarda ise yüzde 72 oldu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:32
  1. Ortadoğu
  2. Avrupa
  3. Ortadoğulu ve Avrupalı yatırımcılar
  4. TÜİK
  5. Yabancıya satılan konut

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